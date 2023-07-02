محافظ أربيل : سنزور المملكة العربية السعودية لايجاد حلول لمشكلة المياه

أربيل (كوردستان24) - قال محافظ أربيل أوميد خوشناو لكوردستان 24 إنهم سيزورون المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة لحل مشكلة المياه في أربيل من خلال مستثمرين أجانب.

وأضاف ان الاجراءات الاخری لحل مشكلة المياه هو اقامة مشاريع وسدود ولهذا الغرض سيلعب سدا "گومسبان وبستورة " دورا فعالا.

وتابع محافظ أربيل: "إحدى القضايا الإستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان هي قضية المياه في أربيل ، وهي قضية مهمة للغاية" ويتم تخصيص ميزانية خاصة لكل عام في فصل الصيف ،كما تم حل أعطال خطوط الأنابيب وتم توفير التمويل الكافي لها.

وقال: هذا العام بالنسبة لفصل الصيف والجفاف لثلاثة أشهر تم الحصول على موافقة رئيس الوزراء وتم تخصيص 20 مليار دينار ، وسيتم اتخاذ بعض الإجراءات بشكل سريع ، لكنها تعبر حلول مؤقتة.

وأوضح أوميد خوشناو :" من بين الخطط التي نقوم بتنفيذها هي من خلال المستثمرين الأجانب والقروض ،وبهذا الخصوص سيزور وفد من محافظة أربيل المملكة العربية السعودية ،بالاضافة الى أننا نجري محادثات مع المستثمرين على المستوى المحلي ، كل هذا يهدف إلى حل قضية المياه في أربيل بأسرع ما يمكن.

وكان رئيس حكومة إقلیم كوردستان وضع حجر الاساس لسد بستورة في أربيل في 24 من حزيران الماضي ، وذلك كجزء من الخطة الاستراتيجية لحكومة كوردستان في بناء عدد من السدود في عدة مناطق في كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في كلمة له خلال مراسم وضع حجر الاساس لسد بستورة "كجزء من الخطة الاستراتيجية التي وضعتها حكومة إقليم كوردستان لضمان الامن الغذائي، قررنا بناء عدة سدود من أنواع مختلفة في أجزاء مختلفة من كوردستان".

وأضاف رئيس الحكومة في كلمته "بعد الانتهاء من السدود ستكون ذات فائدة وأهمية كبيرة لتنمية الزراعة، كما ويمكن لبعض السدود الكبيرة إنتاج الطاقة أيضاً".

وأشار مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان الى أن "بناء هذه السدود سيكون لها أثراً كبيراً على تنمية السياحة وخاصة لسكان المناطق التي تتواجد فيها تلك السدود".

ويبلغ طول سد بستورة أكثر من 300 متر من الاسفل، و600 متراً من الاعلى، ويبلغ إرتفاع السد 30 متراً وتبلغ سعته 20 مليون مكعب من المياه".

ووفقاً للعقد، يجب الانتهاء من بناء سد بستورة خلال عام واحد، وجميع الكوادر التي تقوم بتنفيذ العمل من عمال ومهندسين هم من كوردستان .