طالبة كوردية تحصل على المركز الاول على مستوى مدينة موسكو

أربيل (كوردستان24) - حصلت طالبة كوردية على مستوی مدینة موسكو علی ميدالية ذهبية من وزارة التربية والتعليم الروسية.

وحصلت لينا شيرزاد حمه‌ أمین ، وهي طالبة كوردية تعيش في موسكو ، على ميدالية ذهبية وجائزة فخرية من وزارة التربية والتعليم الروسية ومسؤولين في موسكو ، وفق ما أفاد مراسل كوردستان 24 في موسكو، بالإضافة إلى حصولها على الميداليات والجوائز التقديرية وحصولها على المرتبة الاولى على المدينة .

كما تم منح " لينا شيرزاد " منحة دراسية مجانية أيضًا في الجامعة الروسية العليا للاقتصاد.