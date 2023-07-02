سیاسة

طالبة كوردية تحصل على المركز الاول على مستوى مدينة موسكو

" وزارة التربية والتعليم الروسية تمنحها ميدالية ذهبية "
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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - حصلت طالبة كوردية على مستوی مدینة موسكو علی ميدالية ذهبية من وزارة التربية والتعليم الروسية.

وحصلت لينا شيرزاد حمه‌ أمین ، وهي طالبة كوردية تعيش في موسكو ، على ميدالية ذهبية وجائزة فخرية من وزارة التربية والتعليم الروسية ومسؤولين في موسكو ، وفق ما أفاد مراسل كوردستان 24 في موسكو، بالإضافة إلى حصولها على الميداليات والجوائز التقديرية وحصولها على المرتبة الاولى على المدينة .

 كما تم منح " لينا شيرزاد " منحة دراسية مجانية أيضًا في الجامعة الروسية العليا للاقتصاد.

 

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