سیاسة

سياحة أربيل : حوالي 144 ألف سائح زاروا المدينة  خلال أربعة أيام عيد الأضحى

" عدد السياح إلى أربيل زاد بنحو الثلث هذا العام "
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کوردستان

أربیل (كوردستان24) - بحسب إحصاءات المديرية العامة لسياحة أربيل ، زار نحو 144 ألف سائح من إقليم كوردستان والمحافظات العراقية أربيل خلال أيام عيد الأضحى الأربعة.  

وقال دلیر محمد ، مدير عام السياحة في أربيل ، إن حوالي 144 ألف سائح زاروا أربيل خلال أربعة أيام عيد الأضحى ، بينهم سياح محلیون من إقليم كوردستان ومحافظات عراقية أخری ،وحتى سياح من دول أخرى. وتابع مدير عام السياحة في أربيل ، :" إن عدد السياح إلى أربيل زاد بنحو الثلث هذا العام ، وذلك بسبب الخطة المعتمدة للسياحة

وعن عدد الرخص السياحية قال دلير محمد: هناك 1350 رخصة في المديرية العامة للسياحة في اربيل.

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