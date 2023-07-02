رئاسة ديوان برلمان كوردستان ترسل كتاباً إلى وزارة المالية لإحالة أعضاء البرلمان  على التقاعد

أربيل (كوردستان24) - بعثت رئاسة ديوان برلمان كوردستان كتابا إلى وزارة المالية والاقتصاد لإحالة الدورة الخامسة للبرلمان إلى التقاعد.

وقال مسؤول الاعلام في برلمان كوردستان إن عملية التقاعد ستشمل جميع النواب.

وتابع مسؤول الاعلام في برلمان كوردستان سامان أحمد بكر لكوردستان :" 24 إن رئاسة برلمان كوردستان ستعد كتابا لوزارة المالية والمديرية العامة للتقاعد لإحالة جميع أعضاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان البالغ عددهم 111 الى التقاعد.

وبحسب مسؤول الاعلام في البرلمان فأن قانون الإصلاح الذي عملت عليه الكابينة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان ، فإن عملية التقاعد تشمل 111 نائباً ، ما لم يرفض النائب التقاعد ويريد العودة إلى وظيفته السابقة.

لبرلمان كوردستان 111 نائباً ينتخبهم مواطنو إقليم كوردستان كل أربع سنوات، وشارك ستة عشر حزبا وقائمة في الانتخابات النيابية الخامسة التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018 وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 45 مقعدًا ، والاتحاد الوطني الكوردستاني 21 ، وحركة التغيير 12 ، وسبعة جماعة العدل ، والاتحاد الإسلامي خمسة ، والتغيير 4 ، والأطراف الأخرى 17 مقعدًا.

وقال سامان أحمد بكر إن أي نائب برلماني لا يقل عمره عن 45 عاما ولديه 15 عاما من الخدمة سيحصل على 25 إلى 50 في المائة من راتبه الحالي عند تقاعده،واذا كان أي عضو في البرلمان أقل من 45 عامًا ولديه أقل من 15 عامًا في الخدمة ، فسيحصل على أقل من 25 بالمائة من معاشه التقاعدي.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، في حين كان رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حدد يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 موعداً لانتخابات برلمان كوردستان ، قبل أن قضت المحكمة العراقية العليا في 30 أيار بأن تمديد الدورة الخامسة " غير دستوري ".

على الرغم من أن نواب كتلة الاتحاد الاسلامي وجماعة العدل وبعض نواب حركة التغيير قد استقالوا من قبل ، إلا أن استقالتهم تعتبر ملغاة بسبب قرار المحكمة الاتحادية.

وكان برلمان كوردستان أصدر في 9 أكتوبر 2022 ، القانون رقم 12 لتمديد الولاية الخامسة بعد انتهاء مدتها،و في 22 مايو آيار2023 ، قرر برلمان كوردستان إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء ، لكن وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا ، فإن إعادة التفعيل "غير قانونية".