سیاسة

أربيل تباشر بأعمال إكساء الشوارع الرئيسة وتعلن عن خطة إسكان بواقع 20 ألف وحدة سكنية

"المشروع سيخصص لذوي الدخل المحدود والمؤجرين"
author_image دیار بکر
کوردستان

 أربيل (كوردستان24) - أعلن محافظ أربيل آوميد خوشناو، اليوم الأحد، عن المباشرة بأعمال إكساء الشوارع الرئيسة في المحافظة، فيما أشار إلى الخطط الخاصة بمشاريع الإسكان.

وقال خوشناو في تصريح لكوردستان24 : " إنه تمّ الشروع بعملية إكساء الشوارع الرئيسة في مناطق محافظة أربيل منها المنطقة الصناعية"، مبيناً، أن "الخطة التي وضعتها حكومة الإقليم هي إيصال الخدمات للمواطنين والتي تشمل الأقضية والنواحي في المحافظات".
وأضاف، أن "من ضمن الخطط القادمة هو مشروع إسكان المواطنين بواقع 20 ألف وحدة سكنية منها 6 آلاف وحدة لمدينة أربيل"، لافتاً إلى، أنه "تم تخصيص قطعتي أرض كبيرتين لمشروع الإسكان في المدينة، وسيكون موقعهما بين شارعي 120 و150 ، حيث تم إكمال جميع الإجراءات المتعلقة في هذا المشروع والتي ستخصص لذوي الدخل المحدود والمؤجرين".
وتابع، أنه "سيتم الإعلان عن آلية التوزيع وملء الاستمارات الإلكترونية قريباً عن طريق منصة الكترونية خاصة للمشروع".

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