رئيس إقليم كوردستان يودع القنصل الفرنسي بمناسبة انتهاء مهام عمله في أربيل

أربيل (كوردستان24) - استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان "أوليفيه ديكوتيني " الذي جاء مودعاً بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم استلمت كوردستان 24 نسخة منه ؛ أنه "خلال اللقاء، جدد بارزاني التعبير عن الثناء والتقدير لمهام وجهود "ديكوتيني "الرامية لتوطيد علاقات إقليم كوردستان وفرنسا، آملاً له النجاح والتوفيق في منصبه ومهامه الجديدة".

من جهته، عبر "القنصل العام الفرنسي عن شكره وامتنانه لـرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني والجهات ذات العلاقة في إقليم كوردستان لتعاونهم ودعمهم له في مهامه وآمل أن يستمروا على هذا المنوال مع خلفه في منصبه" وفقا للبيان.

كما أشاد "القنصل العام بدور رئيس إقليم كوردستان في توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا".

وشكلت تعزيز علاقات فرنسا مع إقليم كوردستان ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، محوراً آخر من اللقاء، بحسب البيان.