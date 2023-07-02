أربيل تعلن نجاح خطتها لحماية أمن المحافظة في عيد الأضحى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل عن نجاح خطتها لعيد الأضحى والتي تهدف لحماية أمن المحافظة وسلامة الأهالي والزوار.

وقالت في بيانٍ لها، اليوم الأحد، إن الخطة التي وضعتها مديرية السياحة "نُفِّذت بنجاح والتي شملت تشكيل لجان خاصة لتقديم الخدمات للسياح في نقاط السيطرة وتقديم الإرشادات اللازمة في مداخل المحافظة".

كذلك "متابعة أوضاعهم في المواقع السياحية، للتأكد من تقديم الخدمات اللازمة لهم وضمان فتح جميع المطاعم والمقاهي لاستقبال السائحين في أيام العيد".

في غضون ذلك، أشارت المحافظة في بيانها الذي تابعته كوردستان 24، إلى استقبال 143 ألفاً و921 سائحاً خلال أيام عيد الأضحى.

وبخصوص الجانب الأمني، أكّدت محافظة أربيل أن الخطة الأمنية طُبِّقت من دون أي معوقات.

لكنها لفتت إلى "وقوع 8 حوادث مرورية جراء السرعة الفائقة وعدم الالتزام بالقواعد والتعليمات، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين بجروح".

وبشأن نشاطات الدفاع المدني خلال هذه الفترة، نوّه البيان إلى تسجيل 9 حرائق وحادث غرق وحالتي إنقاذ.

أما بالنسبة للجانب الصحي، بحسب البيان، "راجع 5515 شخصاً مستشفيات أربيل، بينما أصيب 6 أشخاص بحروق و226 بحوادث متفرقة مع وجود حالة ولادة واحدة، وإجراء 425 عملية جراحية صغرى وتسجيل إصابة واحدة بالحمى النزفية".

إلى ذلك، "خصصت بلدية أربيل 35 موقعاً لجمع مخلفات الأضاحي، وفي أيام العيد الأربعة جُمِع 560 طناً من مخلفات الأضاحي و6 آلاف طن من النفايات ومعالجتها في مكب نفايات كاني قرجالة".

أما بخصوص أعداد الأضاحي التي ذُبِحت خلال العيد، قالت محافظة أربيل إنه "ذُبِح في مسلخ أربيل العصري، 1872 أضحية، منها 513 رأس بقر و1359 من الغنم والماعز".