سياحة السليمانية تعلن أعداد السياح الذين زاروا المحافظة خلال 7 أيام

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للسياحة في السليمانية، أعداد السياح الوافدين إلى المحافظة وضواحيها خلال 7 أيام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت مديرية الإعلام والتسويق في المديرية العامة للسياحة في السليمانية خلال بيان، إنه "بحسب آخر الإحصائيات التي تم تسجيلها عبر نقاط التفتيش والبوابات الحدودية والمطارات، فإن نحو 113 ألف سائح عراقي وإيراني وأجنبي زاروا محافظة السليمانية، خلال 7 أيام، لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف البيان أن "85 بالمئة من السياح الذين دخلوا إلى مدينة السليمانية، في الأيام الـ 7 الماضية، قدموا من مناطق وسط وجنوب العراق".

وأشار إلى أنه "على الرغم من الأعداد الكبيرة للسياح القادمين إلى المحافظة، فإننا لم نواجه أية مشاكل متعلقة بمناطق سكنهم وإقامتهم".