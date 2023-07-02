سفارة الفاتيكان لدى العراق تدين بشدة حرق القرآن الكريم

أربيل (كوردستان 24)- أدانت سفارة الفاتيكان لدى العراق، يوم السبت 2 تموز يوليو 2023، بشدة حرق القرآن الكريم من قبل مواطن سويدي أصوله عراقية.

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

وقالت السفارة في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، "تدين السفارة الرسولية (سفارة الكرسي الرسولي - الفاتيكان) في العراق بشدة العمل المُخزي وفعل الازدراء الذي ارتُكِب في ستوكهولم، والذي أساء إلى المسلمين في العراق وخارجه".

وتابع: "تتعارض هذه التصرفات والمواقف مع القيم المسيحية للاحترام المتبادل والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية".

والخميس، اقتحم محتجون باحة السفارة السويدية في العاصمة بغداد لفترة وجيزة، تنديداً بسماح ستوكهولم لمتطرف بإحراق نسخة من القرآن الكريم، عقب وقت قصير من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى التظاهر هناك.

كما شارك الآلاف من اتباع التيار الصدري، يوم الجمعة، في تظاهرة أمام مبنى السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد تنديداً بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم.

وطالب المتظاهرون، وفق الشهود، بإغلاق السفارة السويدية في العراق وطرد السفير.

كما طالبوا حكومة السويد بإعادة العراقي سلوان موميكا (الذي أحرق نسخة من القرآن) وتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق قانون البلاد ليكون رادعاً ضد المتجاوزين والمسيئين للقرآن الكريم.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 كانون الثاني يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.​​​​​​​