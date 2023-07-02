أمير الإيزيديين يستنكر إحراق القرآن الكريم

أربيل (كوردستان 24)- استنكر أمير الإيزيديين، الأمير حازم تحسين بك، إقدام مواطنٍ عراقي على إحراق القرآن الكريم في السويد.

ومزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، في أول أيام عيد الأضحى نسخة من المصحف، قبل أن يضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي.

واعتبر تحسين بك في بيانٍ صحفي، أن حادثة إحراق القرآن الكريم "عمل استفزازي لا علاقة له بالأديان ولا يعبّر عن أي دينٍ أو عقيدة".

وقال: "إن حرق المصحف جرح مشاعر أكثر من ملياري مسلم وازدراء معتقداتهم ويثير الفتنة والتحريض على الكراهية بين الناس".

وشدّد أمير الإيزيديين على رفض أي خطاب يحضُّ على الكراهية، وإدانة كل الأفعال التي تضرُّ بالتعايش السلمي والتضامن الأخوي وتقوّض قيم التماسك الاجتماعي".

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد التي تحتضن أكثر من 600 ألف مسلم، إذ سبق أن أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني راسموس بالودان، في الـ 21 كانون الثاني يناير الماضي نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.​​​​​​​