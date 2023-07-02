شرطة دهوك تؤكّد تسجيل أقل عدد من الشكاوى خلال أيام العيد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الشرطة بمحافظة دهوك، عن تسجيل أقل عددٍ من التجاوزات القانونية والشكوى خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك، هيمن سليمان، سجّلت المحافظة أقل عدد من التجاوزات القانونية والشكاوى في عطلة العيد.

وحول المشاجرة العائلية التي وقعت الليلة الماضية في ناحية سيميل، أكّد سليمان في مؤتمرٍ صحفي اليوم الأحد، "مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين".

ولفت المتحدث باسم شرطة محافظة دهوك إلى أن العائلتان تنتميان إلى نفس العشيرة، وكان بينهما خلافات هدأت سابقاً، قبل أن تتجدد في عطلة العيد.

مضيفاً أن القاتل "سلّم نفسه إلى الشرطة صباح اليوم الأحد".

يأتي ذلك، بينما أوضح المتحدث باسم دائرة صحة دهوك انخفاض أعداد المرضى الذين راجعوا المستشفيات بالمقارنة مع عيد رمضان الفائت.

مجدّداً تأكيده، خلال مؤتمرٍ صحفي، على أن خطتهم لأيام عيد الأضحى نُفِّذت بشكلٍ جيد للغاية.

وأمس، أعلن مدير السياحة في دهوك، خيري علي آسو: "إن أكثر من 60 ألف سائح من مناطق بجنوب العراق ووسطه، زاروا محافظة دهوك خلال عطلة عيد الأضحى حتى يوم الجمعة".

متوقّعاً في الوقت ذاته، ارتفاع أعداد السياح في مقاصف ومنتزهات دهوك "إلى أكثر من 100 ألف سائح بحلول الـ 8 من يوليو تموز الجاري".