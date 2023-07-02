سیاسة

مسرور بارزاني يخصّص أكثر من مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية بــأربيل

يأتي ذلك، ضمن اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان بتطوير البنى التحتية في عموم محافظات الإقليم
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مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
کوردستان مسرور بارزاني قرية زرواو

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص أكثر من مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية ضمن محافظة أربيل.

وقالت محافظة أربيل، إن رئيس حكومة الإقليم وافق على تخصيص مبلغ قدره مليار و242 مليون و941 ألف و97 دينار لتنفيذ عدة مشاريع في قرية "زرواو" بمنطقة "زرارتي".

وأوضحت المحافظة في بيانٍ لها اليوم الأحد، أن المشاريع المراد تنفيذها تتضمّن تعبيد شارع قرية زرواو وإنشاء بركة وشبكة مياهٍ فيها.

وأكّد البيان، أن المبلغ الذي خصّصه رئيس حكومة الإقليم، سيُنفق نقداً وعلى مراحل من ميزانية تطوير محافظة أربيل.

يأتي ذلك، ضمن اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان بتطوير البنى التحتية في عموم محافظات الإقليم.

 

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