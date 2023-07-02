رئيس إقليم كوردستان يصدر عدة قرارات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، قراراً بتعيين 45 قاضياً و15 نائباً للمدّعي العام في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، إن نيجيرفان بارزاني أصدر قراراً بتعيين 45 قاضياً من خريحي الدورة الرابعة لمعهد القضاء، بعد أن أنهوا عامين من الإعداد العلمي والعملي.

وأضاف شهاب في بيانٍ له، الأحد، أن هؤلاء القضاة سيُعيّنون اعتباراً من تاريخ صدور القرار وتوقيعه من قبل رئيس إقليم كوردستان، على أن يتولّوا مهامهم في مؤسسات القضاء بالإقليم بعد أدائهم اليمين القانوني.

في سياقٍ متصل، أشار البيان الذي تابعته كوردستان 24، إلى أن 15 نائباً للمدّعي العام في الإقليم، ممن سبق لرئيس الإقليم أن وقّع على قرار تعيينهم، سيزاولون مهامهم.

واعتبر شهاب أن قرار تعيين القضاة الجدد ونواب المدعي العام، جاء بهدف ملء الفراغ ضمن هذا المجال، ولتسيير معاملات المواطنين بسهولة، خاصةً في المناطق النائية وضمن حدود المناطق الإدارية الجديدة مثل محافظة حلبجة والإدارات المستقلة الأخرى في الإقليم.

في غضون ذلك، قال دلشاد شهاب، إن رئيس الإقليم أصدر قراراً بتحويل بلدة خليفان إلى قضاء، وقرية سريشمه إلى ناحية، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

واعتبر المتحدث باسم رئاسة الإقليم أن هذا القرار جاء بهدف تقديم خدماتٍ أفضل من كافة النواحي لسكان خليفان وسريشمه.