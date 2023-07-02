الإطار التنسيقي يؤكد دعم حكومة السوداني في تنفيذ قانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، دعمه لحكومة محمد شياع السوداني في تنفيذ قانون الموازنة، مشيراً في الوقت نفسه إلى "رفضه وشجبه للاعتداء الآثم على نسخة من كتاب الله العزيز".

وقال الإطار في بيان تلقته كوردستان24، إن "الإطار التنسيقي عقد اليوم، اجتماعه الدوري الاعتيادي في مكتب همام حمودي لمناقشة جملة من الموضوعات في مقدمتها الاعتداء المؤلم على نسخة من كتاب الله العزيز من قبل أحد المتطرفين".

وأضاف أن "الاجتماع افتتح بحديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول آخر التطورات السياسية والخدمية في البلاد"، مشيراً إلى أن "الاجتماع أكد على رفضه وشجبه للاعتداء الآثم على نسخة من كتاب الله العزيز".

كما ثمن الإطار "جهود الحكومة ووزارة الكهرباء وكوادرها المخلصة، التي بذلوها في تحسين واقع الكهرباء في عموم البلاد"، مشدداً على "دعم الحكومة في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية وتسريع ذلك بما يخدم المواطنين".

ودعا الإطار "جميع المؤسسات الثقافية والاجتماعية إلى إشاعة القيم الإسلامية والمجتمعية الصحيحة الأصيلة"، مؤكداً "على استقلالية العراق وحريته في التصرف بأمواله كيفما تقتضي المصلحة العراقية".

كما شدد الإطار على "وجوب التعامل مركزياً في جميع القرارات والعلاقات الدولية مع العراق".

وصوّت مجلس النواب العراقي، في الـ 12 من حزيران يونيو الجاري، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وتتكون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

منها إجمالي الإيرادات لذلك العام 134 تريليون و552 مليار و919 مليون و63 ألف دينار.

وبحسب القانون، فإن أكبر إيرادات الموازنة تعتمد على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتبلغ قيمة موازنة العام 2023، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان في الموازنة 16 تريليون و 690 مليار دينار، ما يعادل 1 تريليون و 384 مليار دينار شهرياً.

في وقت تبلغ نفقات حكومة الإقليم على رواتب موظفيها 910 مليار دينار شهرياً.

واحتُسِب 100 دولار أمريكي بقيمة 130 ألف دينار، وبذلك يكون إجمالي موازنة العراق لعام 2023 تبلغ 153 مليار و93 مليون و932 ألف دولار.