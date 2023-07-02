الأعرجي وبلاسخارت يبحثان تداعيات حرق نسخة من المصحف الشريف

أربيل (كوردستان 24)- بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الأحد، تداعيات حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته كوردستان24، إن "الأعرجي استقبل بلاسخارت، بمكتبه اليوم، واستعرض خلال اللقاء، نتائج زيارته الأخيرة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وما تمخض عنها من اجتماعات تنسيقية، لمواصلة دعم المجتمع الدولي للعراق في مجال مكافحة الإرهاب والملف الإنساني".

وأضاف أن "الأعرجي بحث مع بلاسخارت أيضاً، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، لاسيما تداعيات حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد".

وجدد الأعرجي تأكيد "العراق على أهمية دعم المجتمع الدولي في ملف مخيم الهول السوري والعمل على غلقه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 كانون الثاني يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.​​​​​​​