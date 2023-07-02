عضو في البرلمان الأوروبي: لم يعد بإمكاننا استيعاب المزيد من اللاجئين

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو في البرلمان الأوروبي روب روس، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي لم بإمكانه استيعاب المزيد من اللاجئين، مشيراً إلى أن الرئيس التركي يستغل ورقة اللاجئين سلاحاً ضد الاتحاد الأوروبي.

وقال روب روس خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في تصريح لـ كوردستان24، "اللاجئون هم أناس يبحثون عن ظروف حياة أفضل، ربما لو كنت واحداً منهم لفعلت نفس الشي، لكنني انتقد حكوماتنا لأنها لا تجد طريقة لإيقاف ظاهرة الهجرة واللجوء".

وأضاف: "ولمنع تدفق المزيد من المهاجرين إلى أوروبا، يجب تحقيق الرخاء والاستقرار في البلدان التي يأتي منها اللاجئون"، مشدداً على أن "ذلك يتطلب حلاً طويل الأمد".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يخصص مبالغ طائلة لطالبي اللجوء الموجودين في تركيا"، مبيناً أن "تركيا لا تتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا الملف".

وأوضح أنه "كلما واجه الرئيس التركي مأزقاً، استغل ورقة اللاجئين سلاحاً ضد أوروبا، وهدد بفتح الحدود أمام اللاجئين للقدوم إلى دول الاتحاد، وذلك لتنفيذ مطالبه".