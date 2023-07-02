للمرة الأولى.. مفوضية الانتخابات تعلن تركيب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تركيب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات العراقية.

وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية العليا، عماد جميل، إن خطوات إجراء انتخابات مجالس المحافظات مستمرة، من بينها تركيب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع لرصد العملية بشكلٍ أفضل.

وأضاف خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، أن تلك الخطوات تشمل أيضاً "بعض الإجراءات الفنية والأمنية واللوجستية، وقد شُكِّلت بعض اللجان حسب خبراتها وتحديد جدول زمني لها والعمل على تنفيذها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات".

وأوضح مسؤول الفريق الإعلامي في المفوضية، أن الخطوة الأولى "هي استقبال الائتلاف وتسجيلها، والخطوة الثانية هي استلام أسماء المرشحين".

وأضاف: "ستجدد المفوضية تسجيل الناخبين وتحدد أسماء الذين جددوا أسمائهم والذين لم يجددوها، مؤكّداً أنهم سيتخذون إجراءات في المحافظات العراقية باستثناء حكومة إقليم كوردستان".

كما ستوفّر المفوضية الأجهزة الإلكترونية وإجراء الفحص عليها، وستحدد مراكز الاقتراع التي ستجرى فيها عمليات التصويت.

موضّحاً أن المفوضية حددت 990 مركز اقتراع في جميع المحافظات العراقية، باستثناء محافظات إقليم كوردستان.

وقال: "الفترة المتبقية للانتخابات ستخصص لإصدار التعليمات والإيضاحات حول سير العملية وإصلاح تنظيم معدات التصويت، للتأكد من جاهزيتها وعدم مواجهة مشاكل خلال عمليات الاقتراع الإلكتروني".

في سياقٍ متصل، كشف مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية المستقلة، أن عدد الائتلافات المسجّلة حتى الآن "بلغ 41 ائتلافاً، وهو ذات الرقم خلال انتخابات 2018".

وقال: "في انتخابات 2021 ، شارك 21 ائتلافا فقط في العملية الانتخابية، وربما لا تبقى التحالفات على حالها، سواء بالزيادة أو النقصان".

وأشار جميل إلى أن 266 حزباً سياسياً يعتزمون المشاركة في الانتخابات المقبلة.

موضحاً أنه "لا يحق للقائمة الواحدة المشاركة بأكثر من أربعة مرشحين عن كل محافظة، على أن يكون أحد المرشحين الأربعة امرأة".

وأضاف أنه "لم يتم تسجيل أية قائمة كوردية حتى الآن".

وحول المرشحين المستقلين، أكّد جميل أن الشخص الراغب بالتسجيل كمرشح مستقل "يجب أن يحظى بدعم 500 مواطن، من خلال تواقيعهم".

وقال: "هناك 23 مليون شخص سيشاركون في عمليات الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات، باستثناء سكان إقليم كوردستان".

وكان مجلس النواب العراقي صوت في شهر مارس آذار الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

وحل البرلمان العراقي مجالس المحافظات، استجابةً لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2019، بسبب اتهاماتٍ لأعضاء تلك المجالس بهدر المال العام، وتفشي الفساد المالي والإداري.