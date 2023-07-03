وزارة العمل بإقليم كوردستان تفتح باب التوظيف لعدة اختصاصات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان، عن حاجتها لتوظيف عددٍ من خريجي المعاهد والجامعات وحاملي الشهادة الثانوية والمتوسطة في عدة اختصاصات.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، الاثنين، أن الدرجات العلمية المطلوبة هي درجة الماجستير في الإدارة، والبكالوريوس في تخصصات (طب الأسنان، الصيدلة، التحليل، القانون، المحاسبة، النفسية، الاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والرياضة).

إضافةً إلى حاملي الدبلوم في تخصصات (العلاج الطبيعي، تكنولوجيا المعلومات والإدارة والمحاسبة والتحليل)، كذلك الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة- القسم المهني) و(المتوسط) لشغل وظيفة (سائق، مشرف) وشهادة (ابتدائي) لشغل وظيفة (مستخدم، سائق).

وقال البيان، إن الوظائف المطلوبة ستكون لصالح مركز تأهيل مدمني المخدرات والمرضى النفسيين التابع للإدارة العامة للإصلاح الاجتماعي.

ووفق وزارة العمل، يجب أن يتراوح عمر المتقدّم لشغل الوظيفة بين 20- 40 عاماً، وأن يكون من سكان مدينة أربيل.

يبدأ التسجيل حصراً إلكترونياً، اعتباراً من تاريخ 3/7/2023 ولغاية 7/7/2023.

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