سیاسة

أول قافلة  من حجاج إقليم كوردستان تغادر المملكة العربية السعودية

author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان24) - غادرت القافلة الأولى لحجاج إقليم كوردستان  وعن طريق البر المملكة العربية السعودية متوجهة إلى إقليم كوردستان.

قالت مديرية الحج والعمرة بإقليم كوردستان ، إن القافلة الأولى للحجاج غادرت مكة المكرمة اليوم متوجهة إلى المدينة المنورة. ، ومن هناك الى كوردستان .

 وبحسب البيانات ،سافر 37 ألف عراقي إلى السعودية هذا العام لأداء فريضة الحج ، منهم 4685 من إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان نبز اسماعيل لكوردستان 24:  إعتباراً من الثالث من الشهر الحالي الى الحادي عشر من الشهر الجاري سيعود جميع الحجاج الى اقليم كوردستان.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف