أول قافلة  من حجاج إقليم كوردستان تغادر المملكة العربية السعودية

أربيل (كوردستان24) - غادرت القافلة الأولى لحجاج إقليم كوردستان وعن طريق البر المملكة العربية السعودية متوجهة إلى إقليم كوردستان.

قالت مديرية الحج والعمرة بإقليم كوردستان ، إن القافلة الأولى للحجاج غادرت مكة المكرمة اليوم متوجهة إلى المدينة المنورة. ، ومن هناك الى كوردستان .

وبحسب البيانات ،سافر 37 ألف عراقي إلى السعودية هذا العام لأداء فريضة الحج ، منهم 4685 من إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان نبز اسماعيل لكوردستان 24: إعتباراً من الثالث من الشهر الحالي الى الحادي عشر من الشهر الجاري سيعود جميع الحجاج الى اقليم كوردستان.