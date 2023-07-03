الخارجية العراقية في بيان جديد حول حادثةِ الإساءة للقرآن

أربیل (كوردستان24) - أكدت وزارة الخارجية، الیوم الاثنين، أن حكومة العراق، تؤيد ماجاء في بيان منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها اليوم، لمناقشة أهمِّ المواقف المتوخّاة للمجموعة بشأن حادثةِ الإساءة للقرآن، التي وقعت في ستوكهولم مؤخراً

وجددت الوزارة في بيان تابعته كوردستان 24 ، "موقف الحكومة العراقيّة بأهميّة منح المواقف المُنَددةِ بهذه الظواهر مساحةً أوسع، للتصدّي لظاهرة الإسلاموفوبيا ومنع المظاهِر الإستفزازيّة، التي تُنعِش بيئة التطرف وتفتح المجال لردود أفعالٍ لايمكنُ حصرها"

وأشارت إلى أن "موقفَ العراق جاء مُؤَسِّسَاً لنسقٍ جديد في التعاطي الدوليّ مع الظواهر الشنيعة التي تلحق بأتباع الدين الإسلاميّ ومقدساتهم حول العالم، إذ صار لِزاماً توحيد الخطاب بشأنها حفاظاً على سلميّة التعايش الإنساني"