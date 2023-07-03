أمن

الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة لاغتيال حاكم القرم

أصبحت شبه جزيرة القرم، في أوائل عام 2014،  محور أخطر أزمة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة
author_image Kurdistan24 اربیل
عناصر من الأمن الروسي (FCB)- فرانس برس
عناصر من الأمن الروسي (FCB)- فرانس برس
العالم الأمن الروسي شبه جزيرة القرم أوكرانيا التتار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف.

وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي (FSB) في بيان، بإحباط "محاولة لاغتيال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف دبّرتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".

مشيراً إلى توقيف شخص في إطار التحقيق بمحاولة الاغتيال، بحسب فرانس برس.

وأصبحت شبه جزيرة القرم، في أوائل عام 2014،  محور أخطر أزمة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة، بعد إطاحة الرئيس الأوكراني المنتخب (والموالي لروسيا) فيكتور يانوكوفيتش باحتجاجات شابها العنف في العاصمة كييف.

عند ذاك، سيطرت قوات موالية لروسيا على القرم، وبعد ذلك صوت سكان المنطقة - وغالبيتهم من أصول روسية - في استفتاء عام للانضمام إلى روسيا الاتحادية.

لكن أوكرانيا والدول الغربية اعتبرت أن الاستفتاء كان غير شرعي.

ويشكّل الروس أغلبية السكان في القرم، وتسكن في المنطقة أيضاً أقليات من الأوكرانيين والتتار.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف