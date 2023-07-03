سوران تعلن عن عدد سياحها خلال أيام العيد

أربيل (كوردستان24)- أعلن فيصل صادق ، مدير عام السياحة في سوران عن الارقام الخاصة للسياح الذي زاروا سوران خلال أيام عيد الاضحى .

وقال صادق خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردستان24 :" إن أكثر من 134 ألف سائح زاروا مناطق سوران السياحية خلال إجازة عيد الأضحى ، بينهم أكثر من 52 ألف سائح محلي وحوالي 80 ألف سائح من مناطق وسط وجنوب العراق.

وكانت هيئة السياحة في إقليم كوردستان قد توقعت ، دخول 750 الف سائح الى الإقليم، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان محافظ اربيل اوميد خوشناو، أيضا قد أعلن في مؤتمر صحفي،عن توقعاته بأن تصل أعداد الزوار الی أربیل الى نحو 250 الف سائح، خلال أيام العيد.

وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المديريات العامة للسياحة في كوردستان ، فإن عدد السياح الذين زاروا المناطق السياحية في إقليم كوردستان خلال إجازة العيد كان على النحو التالي: -

محافظة اربيل: نحو 144 الف سائح -

منطقة سوران: أكثر من 134 ألف سائح -

محافظة السليمانية: 113 ألف سائح -

محافظة حلبجة: 100 ألف سائح -

محافظة دهوك: 96 ألف سائح -

منطقة زاخو: 54 ألف سائح -

منطقة كرميان: 15 ألف 899 سائح