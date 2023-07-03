اقتصاد

مدير سياحة زاخو: انخفض أعداد السياح هذا العام بسبب الوضع الأمني

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جيا أمين
جيا أمين
کوردستان جيا أمين زاخو سياحة

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت مديرية السياحة في زاخو أنها كانت تتوقّع زيارة نحو 70 ألف سائحٍ خلال عطلة عيد الأضحى، لكن ذلك لم يحدث، بسبب الوضع الأمني.

وقال مدير عام السياحة في إدارة زاخو المستقلة، جيا أمين، إن عدد السياح الذي زاروا المنطقة قادمين من وسط العراق وجنوبه، لم يحقق التوقعات.

وأضاف في مؤتمرٍ صحفي اليوم الاثنين: "كان من المتوقّع أن يزور مناطق الجذب السياحي نحو 70 ألف سائح، لكن لم يأتِ سوى 54 ألف و234 سائح".

وعزا أمين سبب انخفاض أعداد السياح هذا العام مقارنةً بالسنوات السابقة، إلى الوضع الأمني في المناطق الحدودية.

مشيراً إلى أن موسم السياحة سيبدأ بعد عطلة عيد الأضحى.

لافتاً إلى أنهم سيعملون على تأمين كافة التحضيرات لاستقبال أكبر عددٍ من السياح الذين لم يحظوا بزيارة كافة أماكن الجذب السياحي خلال عطلة العيد.

يأتي ذلك، في وقتٍ زار أكثر من نصف مليون سائح، قادمين من وسط العراق وجنوبه، مختلف المناطق السياحية في إقليم كوردستان، وجاءت أعدادهم بحسب كل محافظة:

محافظة أربيل: نحو 144 ألف سائح

محافظة السليمانية: 113 ألف سائح

محافظة دهوك: 96 ألف سائح

محافظة حلبجة: 100 ألف سائح

منطقة زاخو: 54 ألأف سائح

منطقة كرميان: 15 ألف و899 سائح

منطقة سوران: أكثر من 134 ألف سائح

 

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