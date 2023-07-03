سیاسة

مصدر حكومي ينفي طعن رئيس الوزراء بمواد قانون الموازنة العامة

" وثيقة تظهر أن السوداني طلب من المحكمة إصدار (امر ولائي) لإيقاف تنفيذ بعض المواد "
author_image دیار بکر
العراق

 أربیل (كوردستان24) – نفى مصدر حكومي، اليوم الاثنين، طعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمواد قانون الموازنة العامة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المصدر  "لا صحة لطعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمواد قانون الموازنة العامة".

هذا وكانت أنباء صحفية تداولتها مصادر صحفية أفادت أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدم اليوم الإثنين، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة العامة.

وبحسب تلك الانباء  ، أن "السوداني قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة مع طلب من المحكمة بإصدار (امر ولائي) لإيقاف تنفيذ تلك المواد بعد دخول القانون حيز التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستورية تلك المواد".

كما أن كوردستان 24 حصلت علی وثيقة تظهر تقديم السوداني طعنا ببعض مواد قانون الميزانية بحسب الوثيقة .

ولم يصدر لحد الان أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي الخبر .

مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي

 

هذا أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 . 

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار). 

 

 
 

 

 

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