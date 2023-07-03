مفوضية الانتخابات تقرر فتح مراكز تسجيل الناخبين في عموم العراق

أربيل (كوردستان24) - أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أن علمية تحديث سجل الناخبين ستنطلق قريباً، فيما أشارت إلى، أن مجلس المفوضين قرر فتح مراكز تسجيل الناخبين في عموم العراق.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية تحديث سجل الناخبين والانتخابات ستنطلق قريباً وستكون في 15 محافظة، كون محافظات إقليم كوردستان غير مشمولة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم".

وأضافت الغلاي، أن "مجلس المفوضين قرر فتح مراكز تسجيل في عموم أرجاء العراق ومنها إقليم كردستان ومحافظاته، على أن لا يشمل عمليات الانتقال والتغيير من وإلى محافظات الإقليم، ويكون ذلك مقتصراً على النقل داخل المحافظة الواحدة ومابين محافظات الإقليم الثلاث حصراً".

ولفتت إلى، أن "عملية تحديث سجل الناخبين تشمل الناخبين غير المسجلين سابقاً والمواليد الجديدة والناخبين الذين لديهم بطاقات قصيرة الأمد، كونه يجب وبحسب القانون الانتخابي لمجالس المحافظات المعدل للبطاقات البايو مترية حصراً على الناخبين من الذين لديهم بطاقات قصيرة الأمد عند افتتاح سجل الناخبين، مراجعة المقرات وأخذ بيناتهم البايومترية وستطبع لهم البطاقات للمشاركة بالانتخابات".

وأوضحت، أن "عملية التحديث تشمل النقل والتغييرات من محافظة إلى أخرى بالنسبة إلى المحافظات الـ15 غير المنتظمة بإقليم، ولا يمكن التنقل منها إلى الإقليم، وكذلك الحال في الإقليم يكون التنقل حصرياً بين محافظاته".

وأشارت إلى، أن "الناخبين من الذين لديهم بطاقة بايومترية صحيحة وتحتوي على الصورة، لا داعي لمراجعتهم مراكز التسجيل، إذ تكون المراجعة للمسجلين ومن ليس لديهم بطاقات قصيرة الأمد والراغبين بالنقل والتغيير في المحافظات الـ15 وحذف المتوفين".