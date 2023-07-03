الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 24 متهماً بينهم أحكام إرهابية بأربع محافظات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على 24 متهماً بينهم أحكام ارهابية بأربع محافظات.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بواجبات مختلفة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسمي قيادة عمليات البصرة وميسان وشعبتي الفرقة العاشرة والسادسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للارض، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات نينوى والانبار والبصرة وميسان، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في حي الزنجيلي التابع الى قضاء الموصل وحي الغدير قضاء قلعة صالح و( 22 ) متهماً بقضايا قانونية متنوعة في قضاء المجر الكبير والقرنة والامام الصادق( ع) وناحية الشافي وسيطرة الشهيد اوس عزيز".

واضافت أنه "تم تسليمهم الى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".