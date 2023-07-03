سیاسة

وزير الخارجية العراقي يصل إلى لندن في زيارة رسمية

وسيلتقي حسين بنظيره البريطاني جيمس كليفرلي، ووزير الدفاع بين والاس
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وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
العراق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين زيارة لندن

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن في إطار زيارة رسمية.

وقال بيان للوزارة تلقته كوردستان24، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وصل اليوم مع الوفد المُرافق له إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسميَّة تستغرق يومين، لإجراء عدد من اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة ضمن الحوار الاستراتيجي العراقي –البريطاني".

وأضاف أن "وزير الخارجية سيعقد لقاءات ثنائية عدة إذ سيلتقي بنظيره البريطاني جيمس كليفرلي، ووزير الدفاع بين والاس ووزير الدولة لشؤون الهجرة روبرت جينرك، ووزير الدولة لشؤون الأمن في وزارة الداخلية البريطانية توم توكهندات، بالإضافة إلى لقاءات مع رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني اليشا كيرنز، ورئيس لجنة الدفاع توبايس الوود ومجموعة كل الأحزاب من أجل العراق APPG وغيرهم".

وأشار إلى أنه "في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة المتحدة سيجري وزير الخارجية لقاءات عدة مع كل من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وعدداً من رجال الأعمال ضمن ندوة غرفة التجارة العربية البريطانية بالإضافة إلى لقاء المدير التنفيذي لشركة BT البريطانية وغيرهم".

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