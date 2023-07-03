بلدية أربيل تعلن تغيير 1187 لافتة من اللغات الأجنبية إلى اللغة الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت بلدية أربيل، اليوم الإثنين، عن تغيير 1187 لافتة إلى اللغة الكوردية، مشيرة إلى أن حملة تغيير اللافتات واللوحات من اللغات الأجنبية إلى اللغة الكوردية ستتواصل.

وقالت رئاسة بلدية أربيل في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، "بعد اجتماع مشترك مع محافظ أربيل، وذلك لبحث سبل إعادة تنظيم السوق، إضافة إلى إزالة وتغيير اللافتات واللوحات من اللغات الأجنبية إلى اللغة الكوردية، وبحسب كتاب صادر عن رئاسة بلدية أربيل الرقم (4877 بتاريخ 16/3/2023)، والمعمم على جميع مديريات بلديات أربيل، فقد تم تحويل حوالي 1187 لوحة ولافتة من اللغات الأجنبية إلى اللغة الكوردية".

وأشار البيان إلى أن "اللجان أبلغت المتاجر وأصحاب العمال والشركات بضرورة تغيير لافتاتهم ولوحاتهم إلى اللغة الكوردية"، مشددة على أن "الحملة ستتواصل".

وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء 21 شباط فبراير 2023، قرارين بشأن الاهتمام باللغة الكوردية.

وجاء في القرار الأول، من أجل الاهتمام باللغة الكوردية باعتبارها اللغة الأم، "وجهنا كلاً من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية بالتنسيق مع الأكاديمية الكوردية والخبراء والمختصين في هذا المجال، بإعداد برنامج مناسب لتعليم اللغة الكوردية للأجانب المقيمين للعمل في إقليم كوردستان".

وفي القرار الثاني، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان جميع الوزارات استناداً إلى قانون اللغات الرسمية في إقليم كوردستان/العراق رقم (6) لسنة 2014، وبهدف حماية اللغة الكوردية باعتبارها اللغة الرئيسية في إقليم كوردستان، بالقيام بالإجراءات اللازمة لكتابة اللغة الكوردية على اللوحات في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية، وعلى مكاتب وممثليات وقنصليات الدول الأجنبية، والمنظمات الأجنبية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

كما جاء في قرار رئيس حكومة إقليم كوردستان، أنه ينبغي الاهتمام باللغة الكوردية في الفنادق والمرافق السياحية والمطاعم، وأن تكون اللغة الكوردية موجودة في قوائم الطعام والأدلة والإرشادات.