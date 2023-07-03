هلكورد شيخ نجيب: تحويل خليفان الى قضاء سيحدّ من الروتين ويخدم مواطني المنطقة

أربيل (كوردستان24)- قال المشرف على إدارة سوران المستقلة، هلكورد شيخ نجيب، ان قرار تحويل خليفان الى قضاء، سيساهم في الحد من الروتين، ويخدم مواطني المنطقة بشكل كبير.

وقال هلكورد شيخ نجيب، لكوردستان 24، إن حكومة الإقليم بعد أن أعلنت سيدكان قضاء في وقت سابق، اتخذت قرارا جديدا بأن تصبح بلدية خليفان قضاء وأن تتحول قرية سريشمة الى ناحية.

وأكد المشرف على إدارة سوران المستقلة أن الحكومة المحلية، ستحاول تطوير الخدمات في المنطقة، وإيصالها الى مواطني المنطقة عموما.

واعلنت رئاسة اقليم كوردستان، أمس الأحد، امرا اقليميا بتحويل ناحية خليفان الى قضاء وتحويل قرية سريشمه الى ناحية، لافتا الى ان هذا الامر يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه الامر، وان هذا القرار يعد من جميع النواحي تسهيلا وخدمة افضل لمنطقة خليفان وسكان حدود المنطقة.