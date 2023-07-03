أوميد خوشناو: الشروع بتحديث طريق أربيل - خبات

أربيل (كوردستان24)- اعلن محافظ أربيل آوميد خوشناو، يوم الأحد (2 تموز 2023)، المباشرة بأعمال تحديث طريق أربيل – خبات، وإكساء الشوارع الرئيسة في المحافظة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي، انه بدأ تنفيذ طريق أربيل – خبات، بتكلفة مالية بلغت 3 مليارات و842 مليونا و208 آلاف دينار على موازنة تطوير محافظة أربيل.

وأشار محافظ أربيل، الى أن هذا الإجراء جاء للتسهيل على السائقين، والحد من الحوادث المرورية، كون هذا الطريق استراتيجي وتجاري مهم ويربط بين المحافظات الثلاث أربيل ودهوك والموصل.

وأكد خوشناو إنه "تم الشروع بعملية إكساء الشوارع الرئيسة في مناطق محافظة أربيل منها المنطقة الصناعية"، مؤكداً أن "الخطة التي وضعتها حكومة الإقليم هي إيصال الخدمات للمواطنين والتي تشمل الأقضية والنواحي في المحافظة".

واضاف أن "من ضمن الخطط القادمة هو مشروع إسكان المواطنين بواقع 20 ألف وحدة سكنية منها 6 آلاف وحدة لمدينة أربيل"، مشيرا إلى، أنه "تم تخصيص قطعتي أرض كبيرتين لمشروع الإسكان في المدينة، وسيكون موقعهما بين شارعي 120 و150، حيث تم إكمال جميع الإجراءات المتعلقة في هذا المشروع والتي ستخصص لذوي الدخل المحدود والمؤجرين".

هذا وبيّن المحافظ أنه "سيتم الإعلان عن آلية التوزيع وملء الاستمارات الإلكترونية قريباً عن طريق منصة الكترونية خاصة للمشروع".