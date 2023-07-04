فيديو| عشرات المهاجرين الكورد عالقون في جزيرةٍ يونانية منذ 7 أيام

أربيل (كوردستان 24)- أظهر مقطع فيديو تناقلته صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المهاجرين الكورد، غالبيتهم نساء وأطفال، قالوا إن السبل تقطّعت بهم في جزيرةٍ يونانية خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

ويقول أحد الأشخاص، ويبدو في العقد الرابع من العمر، إنهم موجودون منذ 7 أيام في جزيرةٍ نائية بين تركيا واليونان خلال محاولتهم الهجرة إلى إحدى الدول الأوروبية.

وتبدو من اللهجة الكوردية التي يتحدّث بها بعض الأشخاص في الفيديو، أنهم يتحدّرون من إقليم كوردستان و"روجافا".

وتقول سيدةٌ تتوسط مجموعة أطفال، أن الطعام الذي اصطحبوه معهم قد نفد، ويعتمدون على شرب مياه بركةٍ مجاورة.

في حين يناشد شخصٌ آخر، المنظمات الإنسانية بالإسراع في إنقاذهم، لأن بحسب قوله، بين هؤلاء أطفال مرضى وامرأة حامل.

ويسلك معظم المهاجرين المتوجّهين إلى القارة الأوروبية، خاصةً السوريون منهم، الطريق إلى اليونان إما عبر البحر أو اليابسة والتي لا تخلُ من المخاطرة.

ومنذ بدء الاقتتال في سوريا، لقي مئات الأشخاص مصرعهم خلال محاولتهم اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال محاولتهم الوصول لليونان عبر البحر.