مجتمع

فيديو| عشرات المهاجرين الكورد عالقون في جزيرةٍ يونانية منذ 7 أيام

author_image Kurdistan24 اربیل
مهاجرٌ يحتضن طفله (تعبيرية)
مهاجرٌ يحتضن طفله (تعبيرية)
کوردستان اليونان تركيا مهاجرون

أربيل (كوردستان 24)- أظهر مقطع فيديو تناقلته صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المهاجرين الكورد، غالبيتهم نساء وأطفال، قالوا إن السبل تقطّعت بهم في جزيرةٍ يونانية  خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

ويقول أحد الأشخاص، ويبدو في العقد الرابع من العمر، إنهم موجودون منذ 7 أيام في جزيرةٍ نائية بين تركيا واليونان خلال محاولتهم الهجرة إلى إحدى الدول الأوروبية.

وتبدو من اللهجة الكوردية التي يتحدّث بها بعض الأشخاص في الفيديو، أنهم يتحدّرون من إقليم كوردستان و"روجافا".

وتقول سيدةٌ تتوسط مجموعة أطفال، أن الطعام الذي اصطحبوه معهم قد نفد، ويعتمدون على شرب مياه بركةٍ مجاورة.

في حين يناشد شخصٌ آخر، المنظمات الإنسانية بالإسراع في إنقاذهم، لأن بحسب قوله، بين هؤلاء أطفال مرضى وامرأة حامل.

ويسلك معظم المهاجرين المتوجّهين إلى القارة الأوروبية، خاصةً السوريون منهم، الطريق إلى اليونان إما عبر البحر أو اليابسة والتي لا تخلُ من المخاطرة.

ومنذ بدء الاقتتال في سوريا، لقي مئات الأشخاص مصرعهم خلال محاولتهم اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال محاولتهم الوصول لليونان عبر البحر.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف