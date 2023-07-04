مسرور بارزاني يُهدي منزلاً لعائلة طالبةٍ متفوّقة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، منزلاً لعائلة الطالبة "هنار طه نوري" التي أحرزت المركز الأول على مستوى الإقليم في شهادة الـ 12 الإعدادي الفرع الأدبي.

وقال وزير التربية والتعليم بإقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، إن رئيس الحكومة كلّفه بزيارة الطالبة وعائلتها في منطقة جمجمال.

وأضاف حمه سعيد، أن رئيس حكومة كوردستان سيمنح جوائز للطلبة الذين حققوا المراكز الأولى في جميع فروع الـ 12 الإعدادي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أمس الاثنين صدور نتائج الدور الأول من امتحانات الصف الـ 12 الإعدادي، بفروعه الثلاثة العلمي والأدبي والمهني.

وبحسب الوزارة، فقد شارك 117 ألفاً و 364 طالباً في الامتحانات النهائية للصف الـ 12 الإعدادي في إقليم كوردستان.

وكان حمه سعيد وجّه الشكر خلال مؤتمرٍ صحفي، لرئيس الحكومة لجهوده المستمرة في تقديم الدعم المالي هذ العام والأعوام السابقة لـ 745 طالباً من سنجار ، لمساعدتهم على المشاركة في الامتحانات العامة بدهوك.