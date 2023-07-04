سیاسة

مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد جلسةً طارئة بشأن واقعة حرق نسخةٍ من القرآن

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من اجتماعٍ سابق لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (فرانس برس)
من اجتماعٍ سابق لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (فرانس برس)
العالم مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة القرآن الكريم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن متحدثٌ باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن الأخير سيعقد جلسةً طارئة خلال الاسبوع الجاري بشأن واقعة حرق نسخةٍ من القرآن في السويد.

ومزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، في أول أيام عيد الأضحى نسخة من المصحف، قبل أن يضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي.

ومن المقرّر أن تناقش الجلسة التي ستُعقد بطلبٍ من باكستان، مسألة تصاعد الكراهية ذات الدوافع الدينية، بحسب رويترز.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد التي تحتضن أكثر من 600 ألف مسلم.

إذ سبق أن أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني راسموس بالودان، في الـ  21 كانون الثاني يناير الماضي نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.​​​​​​​

 

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