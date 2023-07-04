سیاسة

المفوضية تحدد رسوم الاشتراك بالانتخابات تصل الى 10 ملايين دينار .

"الأحزاب التي ستسجل حديثاً وتمنح شهادة تأسيس، تفرض عليها رسوم قيمتها 25 مليون دينار"
author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان24) – كشفت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، آلية تسجيل الأحزاب والكتل واعتماد العد والفرز اليدوي، وفيما حددت مبالغ الاشتراك بالانتخابات المقبلة، أشارت الى استثناء فئة من المشاركة بعملية التصويت.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24 ، إن "الجدول العملياتي ينطلق بعد مرحلة تحديث سجل الناخبين يوم الـ13 من تموز الحالي والتي تستمر لمدة شهر، وبعدها ينطلق تسجيل المرشحين التي تبدأ يوم الـ15 من تموز الحالي ولمدة شهر".
وأضافت أن "المرشحين عليهم مراجعة مكاتب المحافظات الانتخابية، وهي 15 محافظة ما عدا إقليم كوردستان، من بينها بغداد بجانبي الكرخ والرصافة، أما تسجيل الأحزاب والتحالفات تكون في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية حصراً".
وأوضحت أن "البطاقة البايومترية هي المعتمدة، وبالتالي من يحمل البطاقة قصيرة الأمد من الناخبين لا يمكنه أن يشارك في الانتخابات، لذلك يجب مراجعة مراكز التسجيل في فترة تحديث سجل الناخبين، لغرض تحديث والبيانات، حيث ستأخذ بصمة الأصابع العشرة وصورة الوجه وتطبع له البطاقة".
وبشان آلية اعتماد العد والفرز اليدوي، أشارت إلى، أنه "بحسب القانون الانتخابي المعدل، فإن العد والفرز اليدوي موجود في كل المحطات، ففي حال كانت النسبة أقل من 5 بالمئة يعتمد العد والفرز اليدوي في المحطة، وفي حال كانت أكثر من 5 بالمئة تنقل المحطة إلى مركز التدقيق ويعاد العد والفرز اليدوي وتعتمد النتائج".
وذكرت أن "مبالغ الاشتراك بالتحالفات هو عشرة ملايين دينار، أما اشتراك الأحزاب هو 5 ملايين دينار، وللقائمة الفرد والأحزاب المسجلة سابقا هو مليون دينار".
وتابعت: ان "الأحزاب التي ستسجل حديثاً وتمنح شهادة تأسيس، تفرض عليها رسوم قيمتها 25 مليون دينار، لغرض تسجيل الحزب، فضلاً عن فرض 10 ملايين دينار لهيئة المساءلة والعدالة، لغرض التحقق من أهلية الأعضاء وهم تقريبا 2000 عضو يكون عدد الموجودين ضمن الحزب، إضافة إلى فرض أجور ورسوم عمل مليون و250 ألف دينار من ضمنها تكون الندوات والورش التثقيفية للأحزاب والتحالفات والسياسية، لغرض التوعية الانتخابية".

 

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