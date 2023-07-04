الأنواء تتوقّع ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءا من الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية يوم الثلاثاء 4 تموز 2023، تصاعداً للغبار بدءاً من الأسبوع المقبل، فيما أعلنت عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة التي ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء، سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكربلاء المقدسة وواسط وميسان وديالى 47 والنجف الأشرف 46 والبصرة 48".

وأضاف أن "طقس بعد غدٍ الخميس، سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وبيّن أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد"، لافتاً إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط في النهار مسببة تصاعد الغبار في عدة أماكن في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".