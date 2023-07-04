سیاسة

حكومة السوداني توجّه بمتابعة واقعة حرق المصحف مع الأمم المتحدة

author_image سوار أحمد
العراق حكومة بغداد السوداني حرق المصحف

أربيل (كوردستان24)- وجّه مجلس الوزراء العراقي، وزارة الخارجية الاتحادية اليوم الثلاثاء 4 تموز 2023، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة واقعة حرق القرآن الكريم، مع الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى التزامات دولية تمنع حصول مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، أنه "يُدين مجلس الوزراء جريمة حرق القرآن الكريم في مملكة السويد، إذ تُشكل هذه الجريمة النكراء اعتداءً سافراً على معتقدات المسلمين وانتهاكاً لحرماتهم، ونشدد على أن مفاهيم الحرية، والحقوق الشخصية، وحرية التعبير، يجب أن تحترم المقدسات من دون تجاوز أو إساءة".

وأضاف البيان "إذ يؤكد مجلس الوزراء على مضمون رسالة مكتب المرجعية العليا في النجف الأشرف الموجهة إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه يوجه وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الموضوع مع الأمم المتحدة؛ بهدف الوصول إلى التزامات دولية تمنع حصول مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً."

كما حث المجلس وزارة الخارجية على "التواصل مع دول منظمة التعاون الإسلامي والتأكيد على طلب العراق باستضافة مؤتمر طارئ على مستوى القادة أو الوزراء".

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