توقعات بوصول درجات الحرارة لنصف درجة الغليان والدفاع المدني توجه وصايا للمواطنين

أربيل (كوردستان24)- وجهت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين، للحيلولة دون حصول حرائق ومضاعفات الارتفاع في درجات الحرارة بعد تنويه هيئة الأنواء الجوية إلى تسجيل درجات حرارة تصل إلى 50 مئوية بدءاً من بعد غد الخميس.

وقال مدير الإعلام في المديرية العقيد جودت عبد الرحمن لوكالة الأنباء العراقية، إننا "نهيب بجميع المواطنين اتباع الوصايا والإرشادات المتعلقة بفصل الصيف واتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تتضمن عدم تحميل نقاط الطاقة الكهربائية أكثر من الحد المقرر، وعدم السير تحت أشعة الشمس المباشرة وكذلك عدم الاستحمام في الأنهار والسباحة في المسابح مخصصة، ووضع غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة الشمس".

وأضاف عبد الرحمن، أنه "ينبغي عدم وضع قناني الغاز والمشتقات النفطية تحت أشعة الشمس ووضعها في أماكن الظل وليس في المطبخ والمناطق الحارة، والانتباه لأجهزة الحماية المرتبطة بأجهزة التكييف فالكثير من الحرائق حدثت بسبب التماس في الأجهزة، وكذلك الانتباه لعدم الخروج الأطفال وأن يكون لعبهم بعد مغيب الشمس، كما ينبغي الاهتمام بالأشجار دائمة الخضرة وسقيها بالماء".

وتابع أن "الشروط التي وضعتها مديرية الدفاع المدني يجب الالتزام بها لمنع حدوث حوادث الحريق، سواء من قبل القطاع العام والخاص".

وذكر أنه "من ضمن التوصيات ترك فتحة صغيرة في شباك السيارة وعدم ترك القناني الغازية والقداحات والعطور وكذلك قناني الماء في السيارة، فضلاً عن تعبئة وقود السيارة في الفترة الصباحية والمساء إن أمكن ذلك، وعدم السفر في ذروة درجات الحرارة خارج المحافظة واختيار الوقت المناسب وعدم ملء الإطارات إلا بالقدر المحدد".