"الحشد" يستولي على أرضٍ في حيٍّ كوردي بكركوك لبناء مقرٍّ عسكري

أربيل (كوردستان 24)- استولى الحشد الشعبي على قطعة أرض بمساحة 60 دونماً في حيٍ كوردي بمدينة كركوك لبناء مقرٍّ عسكري، وسط مطالبات أعضاءٍ في البرلمان العراقي بإيقاف المشروع، قوبلت بالرفض.

ووفق مخططات بلدية كركوك، فإن الأرض التي تبعد عن مقرِّ المكتب السياسي للاتحاد الوطني مئات الأمتار، مخصصة لإنشاء حديقةٍ عامة، لكن الحشد يرغب ببناء مقرٍّ له.

غير أن "سيروان كويخان نجم" عضو قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني أكّد أن قائد عمليات كركوك "وعد بالتوقف عن بناء المقر".

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: "هذا نوعٌ آخر من تعريب المنطقة التي يسكنها الكورد، وإذا لم يتوقفوا عن العمل، سنتخذ طرقاً أخرى للاعتراض".

وتحوّل الحشد الشعبي بعد أحداث الـ 16 اكتوبر تشرين الأول 2017، إلى قوةٍ مهيّمنة في محافظة كركوك، يتبع أساليب عديدة للتضييق على الكورد وإجبارهم على الرحيل لإسكان العرب الوافدين مكانهم.