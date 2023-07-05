سیاسة

الحكومة السورية تطرح مطار دمشق الدولي للاستثمار

ترغب دمشق بالانفتاح أكثر  في المرحلة المقبلة من خلال شراكة لمؤسسات دولية أو محلية أو أقليمية في إعادة إعمار سوريا
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طائرة ركاب تابعة لمؤسسة الطيران السورية في مطار دمشق الدولي (وكالات)
طائرة ركاب تابعة لمؤسسة الطيران السورية في مطار دمشق الدولي (وكالات)
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أربيل (كوردستان 24)- تعتزم الحكومة السورية على طرح مطار دمشق الدولي للشراكة مع مؤسسات أخرى، بشرط امتلاكها 51% من الأسهم، لضمان قدرتها بالتحكم في أي قرار يتخذ بشأنه.

وقالت وسائل إعلامٍ رسمية، من بينها صحيفة البعث، نقلاً عما أسمتها بمصادر في وزارة النقل السورية، إن "قطار التشاركية سيحط في مطار دمشق".

مشيرةً إلى أن العمل جارٍ على وضع صيغ قانونية لإدخال القطاع الخاص في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بعملياته الجوية والأرضية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الشركة المستثمرة ستتحمل مسؤولية تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات.

فضلاً عن تنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل سوريا وخارجها.

يأتي ذلك، مع اقتراب انتهاء الاستثناءات الممنوحة لسوريا من العقوبات الأميركية- الأوروبية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 شباط/فبراير، لمدة 6 أشهر، شملت السماح باستخدام المطارات لإرسال المساعدات الإنسانية للمنكوبين.

وترغب دمشق من خلال هذه الخطوة، بالانفتاح أكثر  في المرحلة المقبلة من خلال شراكة لمؤسسات دولية أو محلية أو أقليمية في إعادة إعمار سوريا، وتطوير المطار وتحديثه سيمثّل أحد البوابات المهمة لدخول البضائع والمواد المطلوبة.

 

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