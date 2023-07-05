اقتصاد

حكومة كوردستان تنفق أكثر من 7 مليار دينار لتحسين إمدادات الكهرباء في منطقتين بأربيل

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(تعبيرية)
(تعبيرية)
کوردستان الكهرباء وزارة الكهرباء بحركة شاويس

أربيل (كوردستان 24)- أنفقت حكومة إقليم كوردستان أكثر من سبعة مليار دينار لتحسين إمدادات التيار الكهربائي في ناحيتي "بحركة" و"شاويس" وضواحيها.

وقالت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان إن تنفيذ المشروع "سيُحسّن نظام التشغيل وتوصيل المزيد من التيار الكهربائي لناحيتي (بحركة) و(شاويس) والمناطق المحيطة التي شهدت توسّعاً كبيراً".

وبحسب بيانٍ للوزارة، فإن شركة "هيرو" ستتولّى تنفيذ المشروع بتكلفةٍ تبلغ سبعة مليارات و220 مليون دينار.

ووفق البيان، سيستمر العمل على تنفيذ المشروع لمدة 165 يوماً، حيث سيكون من شأنه إنهاء مشكلة الحِمل الزائد وتحسين نظام التشغيل وتقديم خدمات أفضل للمشتركين في "بحركة" و"شاويس".

 

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