مسرور بارزاني يمنح طالبة متفوّقة منزلاً في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- زار وزير التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، منزل الطالبة المتفوقة هنار طه، وسلّمها مفاتيح المنزل الذي أهداها إياها رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال حمه سعيد في مؤتمرٍ صحفي: "اليوم ونيابةً عن رئيس الوزراء مسرور بارزاني، زرنا منزل الطالبة هنار طه التي أحرزت المرتبة الأولى في الصف الـ 12 الإعدادي، وسلمناها مفتاح المنزل الذي تبرّع به رئيس حكومة كوردستان".

وأضاف وزير التربية في المؤتمر الذي حضرته كوردستان 24: "رسالة رئيس الوزراء هي أنه يجب دعم كل من لديه الإرادة والأهداف، ورسالة رئيس الحكومة هي ليست في الدعم المادي فقط، بل الجانب المعنوي أيضاً".

وأشار حمه سعيد إلى أن الطالبة هنار وقعت اليوم عقد المنزل الذي أهداه إياها رئيس الوزراء، وقال: "لقد جئنا لدعم الإرادة التي تمتلكها هنار ووالدتها، لكن اليوم دعم رئيس الحكومة هو رسالة لكل الذين لديهم إرادة في تحقيق أهدافهم".

من جهتها، وجّهت الطالبة هنار طه الشكر لرئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، وقالت: "أشكر رئيس الوزراء لمنحنا منزلاً ومبلغ 50 ألف دولار".

وأضافت: "أنا فخورةٌ جداً لأنني درست في مدرسة "مستورة" الثانوية، والتي كانت مختلفة جداً بالنسبة إلي، جميع المدرسين كانوا بارعين وقدموا الكثير لي، كما أنني فخورٌ بأفراد عائلتي، خاصةً والدتي التي دعمتني دائماً".

وبناءً على طلب الطالبة، قام وزير التربية والوفد المرافق له بزيارة المدرسة التي درست فيها هنار، وقالت الطالبة: "أودّع مدرستي اليوم وانا أعطي رسالتي الأخيرة، هذه المدرسة أعطتني الكثير من المودة كما أعطت جميع الطلاب، أنها مثل الأم، وكادرها يهتم بجميع الطلاب".