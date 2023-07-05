مفوضية الانتخابات: لم نحدد موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان وننتظر رئاسة الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء، أنها لم تحدّد حتى الآن موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا، جومانة غلاي: "تنتظر المفوضية خطاباً رسمياً من رئاسة إقليم كوردستان حول موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان، لنقوم بدورنا بالتحضيرات".

وأمس الثلاثاء، استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في قصر الرئاسة، وفداً من المفوضية العليا للانتخابات برئاسة رئيس المفوضية عمر أحمد محمود.

وعن اللقاء، أشارت "غلاي" في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى أن وفد المفوضية ناقش مع الرئيس العراقي انتخابات مجالس المحافظات وبرلمان كوردستان.

مجددةً التأكيد على أن المفوضية "لا يمكنها إجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات التشريعية في كوردستان في توقيتٍ واحد".

وفي جزءٍ آخر من حديثها، لفتت "غلاي" إلى أن المفوضية تحتاج لـ 7 أشهر على الأقل، للإشراف على إجراء انتخابات برلمان الإقليم بشكلٍ شفاف.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من انعقاد اجتماعٍ بين المكتبين السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، في الـ 26 يونيو حزيران الماضي بمقر الاتحاد الوطني في أربيل، لمناقشة إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، على أن يلتقيا مرة أخرى في الأيام المقبلة.

وفي وقتٍ سابق، حدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الـ 18 ديسمبر كانون الأول القادم، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وكان برلمان كوردستان أقرَّ في الـ 9 اكتوبر تشرين الأول 2022، القانون رقم 12 مدد بموجبه الدورة البرلمانية الخامسة.

قبل أن تقضي المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الـ 30 مايو أيار الماضي، بعدم دستورية تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان.