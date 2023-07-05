مناورات روسية سورية مشتركة تبدأ في سوريا اليوم

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأدميرال أوليغ غورينوف، مساء الثلاثاء، البدء بإجراء مناورات عسكرية مشتركة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية والسورية.

وقال أوليغ غورينوف، إن الإجراءات التدريبية ستبدأ في سوريا اليوم الأربعاء وتستمر ستة أيام.

وبحسب ما ذكر غورينوف، فإن الإجراءات المشتركة ستشمل سلاح الجو وقوات ووسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في صد الهجمات الجوية.

ولفت غورينوف إلى أنه تم تسجيل 9 انتهاكات لسلامة الطيران في الأجواء فوق مناطق شمال سوريا من قبل طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأكّد أن "زيادة عدد الرحلات الجوية غير المنسقة تؤدي إلى تصعيد التوتر، ولا تساهم في التعاون المتبادل والبناء. نذكركم بأن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للطائرات المسيّرة".

وفي شهر نيسان الفائت، قالت "وزارة الدفاع الروسية" في بيان لها، إن وحدات من القوات الخاصة في جيش الأسد، نفذت مع القوات الجوية الروسية، عملية هجومية مفترضة، خلال تدريبات أجريت في محافظة حماة، وتابع سير عملية التدريب ممثلون عن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا وقيادة الجيش السوري.

هذا وسبق أن كشفت روسيا عبر وزارة الدفاع التابعة لها عن تنفيذ قوات الاحتلال الروسي سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع القوات الحكومية السورية دون ذكر توقيت هذه العمليات.