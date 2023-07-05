اقتصاد

دائرة السياحة: قرابة 130 ألف سائح زاروا دهوك خلال أيام عيد الأضحى

author_image سوار أحمد
کوردستان دهوك السياحة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير دائرة السياحة في محافظة دهوك خيري علي، اليوم الأربعاء 5 تموز 2023، أن قرابة 130 ألف سائح زاروا المحافظة خلال أيام عيد الأضحى.

وقال خيري علي في مؤتمر صحفي، عرض فيه إحصائية لأعداد السيّاح الذين زاروا دهوك من باقي محافظات الإقليم والمدن والمناطق العراقية المختلفة.

وأضاف علي، إن أكثر من 123 ألف شخص دخلوا المحافظة اعتبارا من تاريخ 25 من شهر حزيران الماضي، ولغاية الرابع من شهر تموز الجاري.

وأكد أن اولئك السائحين قصدوا قرابة 15 مكانا سياحيا داخل محافظة دهوك طيلة المدة المذكورة.

ب

 

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