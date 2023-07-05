سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يجتمع مع شخصيات من شرائح متنوعة لتقييم عمل تشكيلته الحكومية

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني لقاء الحكومة التاسعة

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يُعرض الليلة، اللقاء الذي جمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وشخصيات تمثل معظم شرائح مجتمع كوردستان، لتقييم عمل التشكيلة الحكومية التاسعة.

وسيُجيب رئيس حكومة الإقليم على أسئلة الحضور، في اللقاء الذي سيتم عرضه الليلة الساعة 09:00 مساء بتوقيت أربيل.

وأكدت الكابينة الوزارية التاسعة منذ تسنمها مهامها في 10 تموز 2019، مرارا، وعلى لسان رئيسها مسرور بارزاني، على أنها حكومة خدمات، وعلى رأس أولوياتها تمتين البنية الاقتصادية، وتحسين الخدمات وتقديم كل ما هو أفضل للمواطنين في إقليم كوردستان.

وتمكنت الحكومة من تخطي أزمات عصيبة على مدى السنوات الماضية من عمرها، في خضم تفشي فيروس كورونا والأزمة المالية والتي عصفت بالاقليم، وتفاقمت بعد أن قطعت الحكومة الاتحادية المستحقات الدستورية لإقليم كوردستان.

ورغم كل العراقيل، حققت التشكيلة الوزارية التاسعة، إنجازات مهمة في جميع القطاعات، سواء على صعيد تطوير القطاع الزراعي والسياحي والصناعي والتجاري ورقمنة مؤسسات الإقليم، أو على مستوى العلاقات مع الحكومة الاتحادية والعلاقات الدولية والإقليمية.

 

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