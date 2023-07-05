سیاسة

مكافحة الإرهاب تُصدر بيانا حول استهداف لموقع عسكري في زاخو

author_image سوار أحمد
کوردستان زاخو طائرة مسيرة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، ان طائرة مسيرة مفخّخة، استهدفت موقع اللواء الأول لقوات حرس الحدود، وسط قضاء باتيفا التابع لإدارة زاخو المستقلة.

وذكر بيان للمديرية، ان القصف اسفر عن أضرار مادية فقط، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال الجهاز في بيان، ان "طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت يوم الأربعاء، مقر اللواء الاول في حرس الحدود وسط قضاء باتيفا التابع لادارة زاخو المستقلة في الساعة 14:25، واسفر القصف عن اضرار مادية، دون وقوع خسائر بشرية".

وأوضح ان "الطائرة وُجّهت في منطقة بين قريتي دوكوي وبروشكا سعدوني في حدود قضاء باتيفا حيث ان مسلحي حزب العمال الكوردستاني يتواجدون في هذه المنطقة".

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