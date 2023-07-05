سیاسة

قريبا.. بدء الرحلات الجوية بين ديار بكر واربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان الرحلات الجوية دياربكر اربيل

أربيل (كوردستان24)- قال مسؤول في حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، اليوم الأربعاء 5 تموز 2023، ان الرحلات الجوية بين ديار بكر واربيل، ستبدأ قريبا، لأغراض تجارية وسياحية.

وقال رئيس فرع ديار بكر لحزب العدالة والتنمية، محمد شريف آيدن، لكوردستان 24، انه وثلاثة أعضاء من حزبه، عقدوا اجتماعا مع وزير النقل والاتصالات عبد القادر أوروغلو، والذي أكد أنه سيتم قريبا الإعلان عن بدء الرحلات الجوية المباشرة بين ديار بكر وأربيل لأغراض تجارية وسياحية.

وأضاف أيضا إن الرحلات المباشرة إلى ستوكهولم وفيينا ستبدأ.

وفي وقت سابق، قال رئيس اتحاد مستوردي ومصدري أربيل لكوردستان24 إنه في العام الماضي، وصل حجم التجارة بين إقليم كوردستان وتركيا إلى مستوى جيد، بلغ قرابة 12 مليار دولار.

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