مسرور بارزاني في حوار مع شخصيات من شرائح متنوعة: سنواصل حماية حقوق شعبنا ولا يحق لأحد التنازل عنها

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان حكومة الإقليم ستواصل الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، ولن تتنازل عنها تحت أي ظرف.

والتقى رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، عددا من الشخصيات تمثل نماذج متنوعة من مجتمع كوردستان، حيث تم خلال اللقاء تقييم عمل التشكيلة الحكومية التاسعة.

وقال مسرور بارزاني "أود أن أقول إنه في بداية تسنّم الحكومة التاسعة لمهامها، كان لدينا الكثير من الأمل في أنه مع وجود نظام إصلاح قوي، يمكننا القيام بعمل جيد للغاية ومتابعة الأمور الإيجابية التي تم القيام بها، وتحسين الأمور التي تحتاج الى إصلاح".

وتابع ""لدي أمل كبير في رقمنة مؤسسات إقليم كوردستان، والذي سيسّهل الأمور والمعاملات على الحكومة والمواطنين، لكن في العديد من الأماكن، لم تكن قاعدة البيانات هذه متوفرة ولم تكن موجودة في العديد من القطاعات الحكومية مما تسبب في حدوث عوائق لتنفيذ الرقمنة".

وأضاف مسرور بارزاني "لقد حققنا نجاحات عديدة في العديد من الأمور، وتم إنجاز أشياء جيدة، لكنكم تعلمون جميعا أنه لم يكن لدينا الكثير من الفرص خصوصا في بداية تسلمنا لمهامنا، فقد انتشر وباء كورونا على نطاق واسع، كما انخفض سعر النفط، إضافة الى الكثير من التحديات الاقتصادية التي واجهتنا وتركت هذه الأزمات آثارا مباشرة على معيشة الناس.

وأكد مسرور بارزاني ان التشكيلة التاسعة واجهت الأزمات وتمكنت من تخطيها وإيجاد الحلول لها في الأوقات المناسبة.

وأشار رئيس حكومة الإقليم الى ان كابينته الحكومية لاقت أزمات مصدر بعضها كان محليا ومن جهات شعرت بالتهديد وعارضوا الحكومة وسعوا لإفشالها، ومصدر بعضها كان خارجيا".

وقال "استطعنا بعون الله تجاوز هذه الأزمات، ونحن الآن في مرحلة يمكنني فيها أن أخبركم أن العديد من هذه الأزمات قد مرت ، ولكن لا يزال علينا أن نعمل لنطمئن على مستقبل أجيالنا القادمة".

وأكد مسرور بارزاني ان المهم هو موضوع معيشة الناس، وقد تم تسديد كافة الرواتب للموظفين رغم أن هناك تصريحات كاذبة تدعي أننا لم ندفع الرواتب وهذا الكلام عار عن الصحة، ويمكنني بالتأكيد أن أقول أنه في هذه الحكومة تم دفع جميع الرواتب، على الرغم من أنها تأخرت قليلا في بعض الأحيان، ولكن على الرغم من كل الأزمات، تمكنا من تسديد رواتب المواطنين وشكرا للمواطنين الذين صبروا وتحملوا.

من جهة أخرى شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان ان الحوارات مع الحكومة الاتحادية جرت وستستمر، وان المحاولات جارية لحل كافة القضايا العالقة بين الجانبين، لكنه أكد أنه لا يحق لاي أحد أن يتنازل عن أي حق من حقوق شعب كوردستان.

وقال مسرور بارزاني "سنواصل حماية حقوق شعبنا، لكننا سنسعى إلى اتخاذ الطرق المناسبة التي يمكننا من خلالها حل هذه القضايا سلميا مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور الذي يتم فيه تحديد حقوقنا".

وأكدت الكابينة الوزارية التاسعة منذ تسنمها مهامها في 10 تموز 2019، مرارا، وعلى لسان رئيسها مسرور بارزاني، على أنها حكومة خدمات، وعلى رأس أولوياتها تمتين البنية الاقتصادية، وتحسين الخدمات وتقديم كل ما هو أفضل للمواطنين في إقليم كوردستان.

وتمكنت الحكومة من تخطي أزمات عصيبة على مدى السنوات الماضية من عمرها، في خضم تفشي فيروس كورونا والأزمة المالية والتي عصفت بالاقليم، وتفاقمت بعد أن قطعت الحكومة الاتحادية المستحقات الدستورية لإقليم كوردستان.

ورغم كل العراقيل، حققت التشكيلة الوزارية التاسعة، إنجازات مهمة في جميع القطاعات، سواء على صعيد تطوير القطاع الزراعي والسياحي والصناعي والتجاري ورقمنة مؤسسات الإقليم، أو على مستوى العلاقات مع الحكومة الاتحادية والعلاقات الدولية والإقليمية.