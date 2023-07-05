ساميا ودخيل.. رئيس حكومة كوردستان يُهدي منزلا لزوجين إيزيديين عاشا قصة حب نجت من الإبادة

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني اليوم الأربعاء، ان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، أهدى منزلا لزوجين إيزيديين، ناجيين من تنظيم داعش، وعاشا قصة حب نجت من الإبادة.

وكان هذان الزوجان الإيزيديان من بين الشخصيات التي التقت برئيس الحكومة مسرور بارزاني كممثلين عن الإيزيديين، لتقييم عمل التشكيلة الحكومية التاسعة في كوردستان.

وساميا ودخيل هما زوجان من سنجار تزوجا عام 2013 وأقاما في قرية رمبوس (تبعد أكثر من 10 كيلومترات جنوب غربي سنجار)، ولم يكد يمضي عام واحد على زواجهما، حتى سيطر تنظيم داعش على سنجار واختطف مسلحوه آلاف الايزيدين والإيزيديات، بينهن ساميا.

وانتظر دخيل زوجته تسع سنوات، ولم يفقد الأمل كما أنه لم يلتفت لأقاويل من حوله، والذين دعوه الى الزواج بامرأة أخرى باعتبار أن الأمل مفقود بعودة زوجته اليه مجددا.

وسعى دخيل لمعرفة مصير زوجته بكل السبل حتى تلقى منها مكالمة في عام 2016، وتمكنا من الاتصال سرا.

وفي 8 حزيران 2023، أعيدت ساميا وخمس سيدات ايزيديات أخريات الى دهوك وتم استقبالهن بحفاوة من قبل أهاليهن وأقاربهن.

وبعد تسع سنوات من الفراق التأم شمل زوجين عاشا قصة حب نجت من الإبادة.