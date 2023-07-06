إسرائيل تعلن أنها قصفت أهدافا إيرانية في سوريا الليلة الماضية

أربيل (كوردستان24)- قالت معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الخميس، أنها قصفت مستودعات للأسلحة تابعة للميليشيات الإيرانية في دمشق، الليلة الماضية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ان الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على مستودعات للذخيرة والأسلحة المتطورة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، أمس الأربعاء، مضيفة أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات السورية النظامية، لم تتصد للهجوم مثل كل مرة.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم هو الثاني خلال أسبوع على سوريا.

ولم تعلن وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الهجوم الإسرائيلي الأخير كما جرت العادة مع مئات الضربات الإسرائيلية السابقة.